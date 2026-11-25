В Пензенском районе 19-летнего юношу осудили за продажу банковской карты, а также кражу велосипеда.

В июле этого года молодой человек получил в мессенджере предложение от неизвестного оформить на свое имя карту и передать ее вместе с номером телефона, к которому привязано банковское приложение, за вознаграждение в 10 000 рублей. Юноша согласился.

Позже карту и счет мошенники использовали для перевода 116 000 рублей.

Также в июле юноша украл из подъезда многоэтажки в селе Константиновка велосипед стоимостью 15 000 рублей. Похищенное злоумышленник спрятал в лесу, чтобы в дальнейшем использовать.

«Суд назначил ему наказание в виде 360 часов обязательных работ и конфисковал в доход государства использованный при совершении преступления сотовый телефон», - рассказали в прокуратуре Пензенской области.