В Пензе двоих подростков 16 и 17 лет подозревают в краже денег с банковского счета.
По данным следствия, в конце октября этого года один из юношей во время прогулки нашел телефон в Октябрьском районе города.
«Несовершеннолетние с помощью приложения «Мобильный банк» перевели более 10 000 рублей на счет своего знакомого, а затем обналичили их, сняв через банкомат», - сообщили в областном СУ СКР.
Деньги они потратили по своему усмотрению.
Когда факт хищения обнаружился, в отношении подростков возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства хищения средств, закрепляется доказательственная база.
«В целях предотвращения краж с банковских счетов следите за местонахождением своих мобильных телефонов и банковских карт, не передавайте третьим лицам номер платежного средства, пин-коды, пароли и иную информацию, которая может быть использована для совершения хищения», - обратились к населению следователи.