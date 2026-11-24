В Пензе двоих подростков 16 и 17 лет подозревают в краже денег с банковского счета.

По данным следствия, в конце октября этого года один из юношей во время прогулки нашел телефон в Октябрьском районе города.

«Несовершеннолетние с помощью приложения «Мобильный банк» перевели более 10 000 рублей на счет своего знакомого, а затем обналичили их, сняв через банкомат», - сообщили в областном СУ СКР.

Деньги они потратили по своему усмотрению.

Когда факт хищения обнаружился, в отношении подростков возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются все обстоятельства хищения средств, закрепляется доказательственная база.

«В целях предотвращения краж с банковских счетов следите за местонахождением своих мобильных телефонов и банковских карт, не передавайте третьим лицам номер платежного средства, пин-коды, пароли и иную информацию, которая может быть использована для совершения хищения», - обратились к населению следователи.