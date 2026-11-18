В Пензе 78-летнего автомобилиста обвинили в ДТП, в котором серьезно пострадал 66-летний водитель мусоровоза. Авария произошла на улице Ушакова 29 мая 2026 года.

Пожилой автомобилист на Renault двигался в сторону трассы М-5. Не убедившись в безопасности маневра, а также в отсутствии на дороге других попутных машин, он развернулся, собираясь поехать в обратном направлении, и помешал мусоровозу.

66-летний мужчина за рулем спецтранспорта заметил Renault и сделал все, чтобы избежать столкновения. Экстренно затормозить он не мог по техническим причинам, поэтому пошел на маневр уклонения. Мусоровоз вынесло на обочину, затем он опрокинулся. Водитель получил травмы, которые квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

После ДТП пожилой автомобилист скрылся, пытаясь избежать уголовной ответственности.

Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы передали в суд. Виновнику ДТП грозит до 7 лет лишения свободы, рассказали в региональном УМВД РФ.