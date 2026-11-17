Суд не смягчил приговор жителю поселка Лунино, осужденному за кражу денежных средств погибшего участника СВО.

В июле 2025 года он предложил 33-летней односельчанке оформить фиктивный брак со своим 58-летним знакомым, который собирался заключить контракт с Министерством обороны. Мужчина жил в доме злоумышленника и не поддерживал контактов с родней.

Через три дня после регистрации, сразу после подписания контракта, женщина на правах супруги получила карту мужа, открытую для перечисления выплат, и отдала ее сообщнику. С банковского счета военнослужащего подельники сняли 828 000 рублей, уточнили в областной прокуратуре.

«Из них 30 000 рублей получила незаконная жена, остальные деньги инициатор кражи потратил на свои нужды, в том числе и на поездку с семьей в Феодосию», - сообщили в пресс-службе Пензенского областного суда.

После гибели военнослужащего его сын, узнавший о преступлении, подал заявление в полицию.

В ноябре 2025 года Лунинский районный суд признал брак фиктивным, а 5 августа 2026-го Бессоновский районный суд огласил приговор. Инициатор схемы получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима (с учетом непогашенной судимости), фиктивная супруга - условное наказание (как мать троих детей).

Кроме того, соучастников обязали возместить ущерб сыну погибшего.

Осужденный посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию. Коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор справедливым и оставила его без изменения, а жалобу - без удовлетворения.