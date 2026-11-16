Юный пензенец уговорил приятеля продать карту и попал под следствие

18-летний житель Пензы подозревается в неправомерном обороте средств платежей: он выступил посредником между продавцом и покупателем банковской карты.

Преступление было совершено в феврале. Знакомый предложил подозреваемому, который тогда был несовершеннолетним, заработать на продаже платежного средства.

Подросток оказался не прочь получить деньги, но свою карту отдавать не захотел. Вместо этого он предложил другому приятелю продать карту, которой тот редко пользуется.

Сделка состоялась: владелец платежного средства получил 3 000 рублей, подросток - ту же сумму за передачу карты.

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы. Следственное управление в очередной раз предупреждает, что передача третьим лицам банковских карт и данных для доступа к ним недопустима и влечет уголовную ответственность», - отметили в областном СКР.