В Кузнецке осудили адвоката, выманившего у клиентки 6 млн рублей

В Кузнецке завершилось рассмотрение резонансного дела о мошенничестве в особо крупном размере. 40-летнего адвоката признали виновным и отправили в колонию.

Весной 2025 года жительница Сосновоборского района обратилась к юристу за помощью, так как стала жертвой аферистов: у нее выманили 38 000 000 рублей.

«Женщина рассчитывала на профессионализм и порядочность защитника, а вместо этого столкнулась с новым обманом», - констатировали в Кузнецком районном суде.

Мужчина пообещал решить вопрос с возбуждением уголовного дела и возмещением ущерба на уровне областного управления СКР, заявив, что у него якобы есть рычаги влияния на должностных лиц в данной структуре. Однако, по словам адвоката, за это следователям нужно было заплатить 6 000 000 рублей.

Как оказалось, мужчина врал. Между тем «клиентка верила, что платит за реальное содействие, а не финансирует чужой обман», отметили в суде.

В декабре 2025 года после процессуальной проверки уголовное дело возбудили на законных основаниях, признав женщину потерпевшей по делу о мошенничестве. Юрист убедил ее, что это стало возможным только благодаря подкупу правоохранителей.

Поверив, женщина передала адвокату сначала 1 000 000 рублей, а потом, когда ей частично возместили ущерб, еще 5 000 000, уточнили в региональном СУ СКР. Все деньги мужчина забрал себе.

Когда афера защитника раскрылась, на него самого завели дело. Он признал вину и вернул клиентке 6 000 000 рублей, отметили в областной прокуратуре.

В итоге юриста приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима с лишением права заниматься адвокатской деятельностью в течение 3 лет.

«Приговор стал напоминанием: обещания «повлиять на следствие» - не юридическая услуга, а признак преступления. Доверие клиентов - не ресурс для наживы, а основа профессиональной этики, нарушение которой и влечет ответственность», - резюмировали в суде.