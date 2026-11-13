В Городище у водителей, не сдававших практику, отобрали права

В Городищенском районе аннулированы водительские права 20 жителей региона, получивших удостоверения незаконным путем.

Как показала прокурорская проверка, два десятка человек неправомерным путем, в том числе благодаря взяткам, договорились, что не будут сдавать практический экзамен на категорию В.

Таким образом, они получили права без проверки реальных навыков управления машиной.

«Поскольку это могло повлечь нарушение прав участников дорожного движения, прокурор обратился в суд с административными исками», - пояснили в надзорном органе.

Требования были удовлетворены: права признаны недействительными. Все водительские удостоверения уже сданы, резюмировали в областной прокуратуре.