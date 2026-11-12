В Кузнецком районе вынесли приговор по делу о нападении в предбаннике

В Кузнецком районе 39-летнюю женщину осудили за нападение с ножом на 68-летнего сожителя.

Преступление было совершено 14 июня этого года в селе Анненково. По данным следствия, мужчина и женщина поругались во время распития спиртного в предбаннике.

Разозленная сельчанка схватила кухонный нож и ударила им собутыльника в живот, а после убежала. Через некоторое время родственники пенсионера вызвали ему скорую помощь, потерпевшего госпитализировали.

Травму расценили как тяжкий вред здоровью, уточнили в областной прокуратуре.

В отношении сожительницы возбудили уголовное дело, она признала вину. Женщину приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима, сообщили в Кузнецком районном суде.