В Кузнецком районе вынесли приговор по делу о нападении в предбаннике

Криминал

В Кузнецком районе вынесли приговор по делу о нападении в предбаннике
Печать
Max

В Кузнецком районе 39-летнюю женщину осудили за нападение с ножом на 68-летнего сожителя.

Преступление было совершено 14 июня этого года в селе Анненково. По данным следствия, мужчина и женщина поругались во время распития спиртного в предбаннике.

Разозленная сельчанка схватила кухонный нож и ударила им собутыльника в живот, а после убежала. Через некоторое время родственники пенсионера вызвали ему скорую помощь, потерпевшего госпитализировали.

Травму расценили как тяжкий вред здоровью, уточнили в областной прокуратуре.

В отношении сожительницы возбудили уголовное дело, она признала вину. Женщину приговорили к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима, сообщили в Кузнецком районном суде.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
алкоголь нож суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!