Рухнула наледь: пензячка не добилась ужесточения приговора директору УК

В Пензе 68-летняя пенсионерка, пострадавшая при падении наледи в Заводском районе, не добилась ужесточения наказания для директора управляющей компании.

ЧП случилось днем 11 марта этого года на Циолковского/Леонова: снежно-ледовая масса сползла с крыши многоквартирного дома № 7/27 и упала на женщину, когда та вышла из магазина, чтобы отправиться на работу. Полученные ею травмы квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

41-летнего директора ООО «Пензенская компания по обслуживанию жилого фонда» обвинили в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

По данным следствия, он знал, что на крыше дома образовалась наледь, но очистку не обеспечил. Более того, прокуратура Октябрьского района вносила представления, однако и это не принесло результата.

В итоге мужчине назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.

«Гражданский иск потерпевшей о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда с учетом частичного добровольного возмещения удовлетворен на сумму 466 072 рубля», - уточнили в областной прокуратуре.

Потерпевшая посчитала приговор слишком мягким, а сумму компенсации морального вреда низкой. Ее защитник подал апелляцию, однако жалобу оставили без удовлетворения.

«Наказание назначено с учетом смягчающих обстоятельств: ранее подсудимый не привлекался к уголовной ответственности, полностью признал вину, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей в судебном заседании, до вынесения приговора, частично, в сумме 150 000 рублей, возместил моральный вред, имеет на иждивении двоих детей, оказывает помощь родственнику-инвалиду. Отягчающих наказание обстоятельств не установлено. Размер компенсации причиненного морального вреда коллегия сочла соответствующим требованиям закона», - отметили в Пензенском областном суде.