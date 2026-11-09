В Пензе водитель ударил сотрудника ГАИ за составление протокола

48-летнего жителя Бессоновского района подозревают в применении насилия в отношении сотрудника Госавтоинспекции. Таким образом он выразил недовольство составлением протокола.

Инцидент случился вечером 3 ноября. Мужчина на своем автомобиле ездил по Пензе, находясь в состоянии опьянения.

На улице 2-й Светлой водителя остановили сотрудники ДПС. Когда один из инспекторов составлял на него протокол в патрульной машине, подозреваемый возмутился и дважды ударил полицейского рукой.

Противоправные действия мужчины были пресечены, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в областном управлении СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.