В Пензе водитель ударил сотрудника ГАИ за составление протокола

Криминал

В Пензе водитель ударил сотрудника ГАИ за составление протокола
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48-летнего жителя Бессоновского района подозревают в применении насилия в отношении сотрудника Госавтоинспекции. Таким образом он выразил недовольство составлением протокола.

Инцидент случился вечером 3 ноября. Мужчина на своем автомобиле ездил по Пензе, находясь в состоянии опьянения.

На улице 2-й Светлой водителя остановили сотрудники ДПС. Когда один из инспекторов составлял на него протокол в патрульной машине, подозреваемый возмутился и дважды ударил полицейского рукой.

Противоправные действия мужчины были пресечены, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили в областном управлении СКР.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

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