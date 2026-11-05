Осудили мать, попросившую сына поднять с пола 5 000 рублей

Криминал

Осудили мать, попросившую сына поднять с пола 5 000 рублей
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В Бессоновке мать вовлекла своего сына, не достигшего на тот момент возраста 14 лет, в кражу денег.

Это произошло в июле 2026 года в магазине «Победа». Женщина заметила на полу купюру номиналом 5 000 рублей, которую потерял покупатель, и попросила сына 2012 года рождения забрать ее.

Мальчик послушался, поднял деньги и положил в карман своей кофты. После этого мать и сын ушли из магазина.

Женщину обвинили в краже, а также вовлечении в преступление несовершеннолетнего. На суде она не признала свою вину.

При вынесении решения учли, что подсудимая добровольно возместила причиненный ущерб, положительно характеризуется по месту работы и удовлетворительно - по месту жительства. Также приняли во внимание состояние здоровья ее самой, ее сына и престарелого отца и помощь, оказываемую пожилым родителям.

Женщине назначили 4 года и 1 месяц лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

«Приговор не вступил в законную силу», - сообщили в Бессоновском районном суде.

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