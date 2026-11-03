В Пензе пенсионер обналичил 55 000 рублей и попал под суд

Криминал

В Пензе пенсионер обналичил 55 000 рублей и попал под суд
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65-летнему жителю Пензы вынесли приговор за неправомерный оборот средств платежей. Пенсионер оформил на себя банковскую карту, а 22 июля за вознаграждение передал ее третьему лицу.

Карта предназначалась для незаконных финансовых операций.

Через несколько дней пензенец обналичил 55 000 рублей, поступившие на нее, и отдал деньги заказчику, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство. Себе мужчина оставил 7 900 рублей.

Свою вину пенсионер признал. Ему назначили 360 часов обязательных работ.

«Денежные средства, полученные в результате преступлений, конфискованы в доход государства», - сообщили в областной прокуратуре.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.

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