В Пензе пенсионер обналичил 55 000 рублей и попал под суд

65-летнему жителю Пензы вынесли приговор за неправомерный оборот средств платежей. Пенсионер оформил на себя банковскую карту, а 22 июля за вознаграждение передал ее третьему лицу.

Карта предназначалась для незаконных финансовых операций.

Через несколько дней пензенец обналичил 55 000 рублей, поступившие на нее, и отдал деньги заказчику, уголовное дело в отношении которого выделили в отдельное производство. Себе мужчина оставил 7 900 рублей.

Свою вину пенсионер признал. Ему назначили 360 часов обязательных работ.

«Денежные средства, полученные в результате преступлений, конфискованы в доход государства», - сообщили в областной прокуратуре.

Приговор в силу пока не вступил и может быть обжалован.