В п. Земетчино подросток перевел себе 57 000 рублей с чужого счета

В поселке Земетчино 14-летнего подростка подозревают в краже денег с банковского счета своей знакомой.

По данным следствия, преступление было совершено в начале сентября этого года. Юноша выяснил конфиденциальные данные и перевел с чужого счета себе на карту как минимум 57 000 рублей.

Украденными деньгами он распорядился по своему усмотрению.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств кражи, закрепление доказательственной базы, принимаются меры к возмещению причиненного материального ущерба», - пояснили в областном СУ СКР.

Жителей региона призывают не передавать знакомым телефоны, где установлены банковские приложения, не сообщать номера карт, ПИН-коды, пароли и другую информацию, которая может быть использована для кражи.