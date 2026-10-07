В Пензе подросток после неожиданной встречи у ТЦ пошел на преступление

В Пензе 16-летнего подростка будут судить за преступление в сфере экономической деятельности и финансовых операций.

По данным следствия, в начале августа этого года около одного из торговых центров к юноше подошел мужчина, который пообещал заработок. Для этого подросток должен был найти людей, готовых продать банковские карты.

«В этот же день несовершеннолетний предложил знакомому оформить на свое имя карту и продать ее. Молодой человек ответил согласием. На следующий день он передал фигуранту банковскую карту, стикер, логин и пароль.

Подросток, в свою очередь, передал средство платежа и данные для доступа мужчине, от которого поступило предложение заработать, за что в качестве вознаграждения получил 5 000 рублей»,- сообщили в областном СУ СКР.

Затем через расчетные счета, привязанные к карте и стикеру, провели неправомерные операции более чем на 80 000 рублей.

Когда преступная схема обнаружилась, в отношении подростка возбудили уголовное дело. Расследование уже завершено, материалы переданы в суд.