В Пензе подросток после неожиданной встречи у ТЦ пошел на преступление

Криминал

В Пензе подросток после неожиданной встречи у ТЦ пошел на преступление
Печать
Max

В Пензе 16-летнего подростка будут судить за преступление в сфере экономической деятельности и финансовых операций.

По данным следствия, в начале августа этого года около одного из торговых центров к юноше подошел мужчина, который пообещал заработок. Для этого подросток должен был найти людей, готовых продать банковские карты.

«В этот же день несовершеннолетний предложил знакомому оформить на свое имя карту и продать ее. Молодой человек ответил согласием. На следующий день он передал фигуранту банковскую карту, стикер, логин и пароль.

Подросток, в свою очередь, передал средство платежа и данные для доступа мужчине, от которого поступило предложение заработать, за что в качестве вознаграждения получил 5 000 рублей»,- сообщили в областном СУ СКР.

Затем через расчетные счета, привязанные к карте и стикеру, провели неправомерные операции более чем на 80 000 рублей.

Когда преступная схема обнаружилась, в отношении подростка возбудили уголовное дело. Расследование уже завершено, материалы переданы в суд.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
подросток заработок суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!