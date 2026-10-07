Трое пензенцев зарабатывали на схеме с увольнением со службы в армии

В Пензе в крупном мошенничестве обвиняют 45-летнего руководителя некоммерческой общественной организации (НКО), 34-летнего волонтера этого объединения, а также их 40-летнего знакомого. Мужчины придумали, как заработать на участниках СВО и их родственниках.

Свой замысел они стали воплощать в 2024 году. Пензенцы искали близких солдат и предлагали им посодействовать в прохождении военно-врачебной комиссии, чтобы их родственник уволился со службы в армии по инвалидности.

Мошенники убеждали жертв, что организуют дополнительное обследование и госпитализацию в ведомственное медучреждение на коммерческой основе, но на самом деле только записывали участников СВО на бесплатный прием в обычные поликлиники.

Роли в преступной группе четко распределили: более молодые подельники искали «клиентов» и назначали им личные встречи. Собранную информацию они передавали руководителю через мессенджер.

После одобрения лидера с «клиентами» беседовали в офисе культурно-просветительского центра. Для конспирации мошенники просили жертв написать заявление о согласии участвовать в развитии НКО и в ее благотворительных проектах. Кроме того, получив деньги от военнослужащих и их близких и стремясь придать своим действиям законный характер, пензенцы оформляли расписки о якобы взятой в долг сумме с обязательством последующего возврата.

От обратившихся за помощью требовали соблюдать ряд условий: не посещать медиков без их ведома, не рассказывать третьим лицам о факте и обстоятельствах передачи денег.

Жертвами обмана стали 8 человек. Общая сумма причиненного ущерба составила около 16 млн рублей.

«Криминальный бизнес злоумышленников пресекли сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью областного полицейского ведомства совместно с представителями регионального УФСБ. При поддержке сотрудников Росгвардии они были задержаны и заключены под стражу», - рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Аферистам грозит лишение свободы на срок до 10 лет.