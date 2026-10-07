Кузнечанка получила 344 000 рублей, солгав о знакомых в МРЭО ГИБДД

Криминал

Кузнечанка получила 344 000 рублей, солгав о знакомых в МРЭО ГИБДД
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40-летнюю жительницу Кузнецкого района осудили за мошенничество на крупную сумму. Женщина обманывала желающих получить водительское удостоверение.

Она говорила, что у нее есть знакомые сотрудники в МРЭО ГИБДД, которые могут посодействовать в оформлении прав без сдачи теории и практики.

Поверившие кузнечанке граждане передали 344 300 рублей.

Женщине назначили наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы условно с испытательным сроком в два с половиной года, сообщили в Кузнецком районном суде.

Ранее в Наровчате осудили участника СВО, который купил водительские права. Мужчина обучался на курсах вождения в городе Ковылкино (Республика Мордовия), сумел сдать теоретическую часть экзамена, однако не справился с практической (езда по городу). Выходом сельчанин посчитал приобретение удостоверения за деньги.

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