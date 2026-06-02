Пензенец не увидел Tesla, за которую заплатил почти 8 млн рублей

Пензенец через суд добился возврата денег за Tesla Model Y Long Range, которую он так и не увидел.

14 января 2025 года мужчина заключил агентский договор с ООО «Москоу Тесла Клаб». Фирма подрядилась обеспечить доставку автомобиля в России, растаможить, зарегистрировать и передать покупателю.

Свои услуги компания-посредник оценила в 5 000 евро. В сложении с ценой автомобиля (85 408) общая сумма договора составила 90 408 евро. Далее агенты 2 раза, в марте и сентябре, изменили условия, в итоге счет дошел до 98 000.

Добросовестно оплативший все покупатель свою машину не дождался. Он направил в адрес фирмы претензию, где потребовал расторгнуть договор и вернуть деньги. Письмо осталось без ответа, и мужчина обратился в суд.

«Москоу Тесла Клаб», со своей стороны, не смог доказать, что выполнил свои обязательства или отдал перечисленные средства обратно. Поэтому требования о расторжении агентского договора были признаны подлежащими удовлетворению.

С компании заочно взыскали сумму, внесенную по агентскому договору (более 7 800 000 рублей), неустойку (1 000 000), штраф за несоблюдение требований потребителя (500 000) и расходы по уплате государственной пошлины, сообщили в Ленинском районном суде.