В Пензе троих руководителей ТСЖ и ЖСК обвинили в присвоении денег

Криминал

В Пензе троих руководителей ТСЖ и ЖСК обвинили в присвоении денег
В Пензенской области троим руководителям ТСЖ и ЖСК предъявлены обвинения в присвоении денег, в том числе предназначенных для капремонта и находящихся на специальных счетах, сообщили в региональном УМВД России.

Всего с начала 2026 года полицейские возбудили уже 6 уголовных дел по фактам преступлений в сфере ЖКХ.

В Пензе троих руководителей ТСЖ и ЖСК обвинили в присвоении денег

Так, в марте управляющий одного из ТСЖ в Пензе похитил часть денег, предназначавшихся для капитального ремонта фасада многоквартирного дома.

Мужчина необоснованно завысил стоимость работ и организовал перечисление денег со счета товарищества на счет ИП. Предприниматель вернул ему значительную часть суммы, и управляющий потратил ее на личные нужды.

«Мероприятия по выявлению и пресечению преступлений в сфере ЖКХ продолжаются», - подчеркнули в УМВД.

полиция жкх квитанция
 
 
 
 
 

