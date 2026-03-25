Права без экзаменов: в Городище осудили 2 участников схемы

Двоим жителям Городищенского района вынесли приговор за взятку и посредничество при передаче денег для получения водительских прав без сдачи экзаменов.

Один из обвиняемых, 50-летний, в 2023 году, желая помочь сыну, передал сотруднику ГИБДД через директора местной автошколы 25 000 рублей за удостоверение.

За дачу взятки мужчину приговорили к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком на полтора года.

Тот же директор, 65-летний городищенец, в сентябре 2023-го получил от другого местного жителя еще 50 000 рублей за аналогичные действия. 40 000 из этой суммы он передал сотруднику ГИБДД, остальное оставил себе.

Руководителю автошколы назначили наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей с запретом заниматься деятельностью, связанной с обучением кандидатов в водители, сроком на полтора года.

«Денежные средства, соответствующие размеру взятки, конфискованы в доход государства», - уточнили в областной прокуратуре.

Ранее сообщалось, что в отношении работника МРЭО ГИБДД также возбуждено уголовное дело.