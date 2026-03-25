Осужден бековчанин, по вине которого девушка погибла в ДТП

В Бековском районе осудили 25-летнего местного жителя, которого признали виновным в смертельном ДТП.

Авария случилась ранним утром 21 июня 2025 года. Молодой человек ехал на ВАЗ-2110 по участку между трассой Тамбов - Пенза и поселком Беково.

В нарушение ПДД он не уступил дорогу «Ладе-Приоре», двигавшейся в попутном направлении, и машины столкнулись боками. После этого «Приора» вылетела в кювет и врезалась в дерево. 22-летняя пассажирка данного автомобиля от полученных травм скончалась в больнице.

Водитель ВАЗа покинул место аварии и впоследствии вину в преступлении не признал.

Тем не менее суд приговорил его к 7 годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 с половиной года.

«Также частично удовлетворены заявленные родителями погибшей девушки требования о компенсации морального вреда, в их пользу с подсудимого взыскано по 1 млн рублей каждому», - уточнили в областной прокуратуре.