Осужден бековчанин, по вине которого девушка погибла в ДТП

Криминал

Осужден бековчанин, по вине которого девушка погибла в ДТП
Печать
Max

В Бековском районе осудили 25-летнего местного жителя, которого признали виновным в смертельном ДТП.

Авария случилась ранним утром 21 июня 2025 года. Молодой человек ехал на ВАЗ-2110 по участку между трассой Тамбов - Пенза и поселком Беково.

В нарушение ПДД он не уступил дорогу «Ладе-Приоре», двигавшейся в попутном направлении, и машины столкнулись боками. После этого «Приора» вылетела в кювет и врезалась в дерево. 22-летняя пассажирка данного автомобиля от полученных травм скончалась в больнице.

Водитель ВАЗа покинул место аварии и впоследствии вину в преступлении не признал.

Тем не менее суд приговорил его к 7 годам колонии-поселения с лишением права управлять транспортом на 2 с половиной года.

«Также частично удовлетворены заявленные родителями погибшей девушки требования о компенсации морального вреда, в их пользу с подсудимого взыскано по 1 млн рублей каждому», - уточнили в областной прокуратуре.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️
дтп смерть суд
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!