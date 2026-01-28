В Кондоле убили мужчину и едва не расправились с его защитницей

Криминал

В Кондоле убили мужчину и едва не расправились с его защитницей
42-летнюю жительницу Пензенского района обвинили в убийстве 63-летнего мужчины и покушении на убийство 52-летней коллеги. Они работали на одного предпринимателя.

По данным следствия, ночью 20 января обвиняемая и ее будущая жертва распивала спиртное в доме в селе Кондоль. Внезапно между ними разгорелся конфликт. Женщина схватила нож и множество раз ударила им собутыльника. На его защиту бросилась 52-летняя коллега, находившаяся в том же доме, и тоже получила удары ножом.

«Преступный умысел, направленный на совершение убийства женщины, не был доведен обвиняемой до конца по не зависящим от нее обстоятельствам, поскольку потерпевшая оказала ей активное сопротивление и убежала с места преступления. Впоследствии ей была своевременно оказана квалифицированная медицинская помощь», - сообщили в региональном СУ СКР.

Мужчина скончался на месте от полученных ран.

Злоумышленницу задержали, ее заключили под стражу, рассказали в УМВД РФ по Пензенской области.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. По делу назначили ряд судебных экспертиз.

