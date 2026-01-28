Подстрелил по дороге: в Белинском районе юноша убил трех животных

Подстрелил по дороге: в Белинском районе юноша убил трех животных
В Белинском районе полицейским поступила информация, что 19-летний местный житель незаконно занимается охотой.

Проверка подтвердила полученные сведения. Во время обыска в доме подозреваемого обнаружили туши 2 зайцев и 1 косули. Молодой человек не имел лицензии на охоту.

Он во всем признался и рассказал, что ехал на своей машине по районным охотничьим угодьям, когда заметил на обочине двух зайцев.

Юноша остановился, достал пневматическую винтовку «Егерь» и выстрелил в животных. Затем он заметил в кустах косулю и тоже выстрелил.

Туши убитых зверей молодой человек погрузил в багажник и уехал.

«Ущерб от действий злоумышленника составил 210 000 рублей», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.

По факту незаконной охоты возбудили уголовное дело. Юноше грозит оказаться за решеткой на срок до 2 лет.

