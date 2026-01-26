В Пензе суд вынес приговор двоим производителям жидкости для вейпов

В Пензе суд вынес приговор двоим производителям жидкости для вейпов
Двоих жителей Пензы суд признал виновными в нелегальном производстве жидкости для вейпов.

Соучастники арендовали помещение в областном центре. Нанятые ими работники не знали, что участвуют в криминальном бизнесе.

Изготовленную жидкость разливали по флаконам объемом 30 мл, наклеивали ленту с логотипами торговых марок, упаковывали и отправляли на хранение до продажи.

«Преступная деятельность была пресечена правоохранительными органами в декабре 2024 года. Из незаконного оборота изъято более 81 тысяч флаконов с никотиносодержащей жидкостью общей стоимостью свыше 103 млн рублей», - сообщили в областной прокуратуре.

Суд назначил каждому из подельников штраф в размере 3,1 млн рублей. Приговор в законную силу пока не вступил.

