Названы 2 крупных коррупционных дела 2025 года в Пензенской области

В 2025 году пензенские полицейские раскрыли 2 крупных коррупционных преступления. О них рассказал глава регионального УМВД РФ Павел Гаврилин.

«Если говорить о самых громких делах, то, например, в Пензенской области удалось выявить крупную схему уклонения от уплаты налогов. Организация, которая занимается импортом и продажей кондитерских изделий, напитков и снеков, не заплатила государству более 64 миллионов рублей», - отметил начальник ведомства.

По его словам, преступники вносили в налоговые декларации и другие документы данные о фиктивных сделках с подконтрольными компаниями.

«Еще один важный случай произошел в сфере борьбы с коррупцией в контрольно-надзорных органах. Мы пресекли деятельность генерального директора одной мебельной компании, который дал взятку в размере свыше 2 миллионов рублей», - добавил Павел Гаврилин.

Он уточнил, что деньги предназначались сотруднику электроснабжающей организации, который должен был отразить ложные сведения в акте проверки несанкционированного потребления ресурса юридическим лицом.

В целом в 2025 году работники подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли более 220 преступлений, в том числе 181 тяжкое и особо тяжкое и 117 - в крупном и особо крупном размерах.