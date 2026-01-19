В Пензе лидера группы торговцев наркотиками осудили на 15 лет

В Пензе вынесли приговор 8 участникам преступной группы, организовавшей торговлю наркотиками через интернет - жителям Пензенской области и Екатеринбурга в возрасте от 21 года до 38 лет. Обязанности «куратора по персоналу» в сообществе исполнял 25-летний ранее судимый бессоновец.

С марта по декабрь 2021 года наркошоп действовал на территории Пензенской и Свердловской областей. Всего следствие установило 20 эпизодов, из оборота изъяли более 2 кг синтетических веществ.

«Деятельность участников отвечала всем признакам структурированной преступной группы, которая имела четкую иерархию и сложную структуру. Установленные фигуранты выполняли роли розничных и оптовых закладчиков, межрегиональных курьеров», - сообщили в областной прокуратуре.

Сотрудники УМВД по Пензенской области задержали 2 закладчиков. Личности продавцов установили в ходе оперативно-разыскных мероприятий.

В нелегальный бизнес оказалась вовлечена 16-летняя девушка - в качестве курьера. По ее словам, предложение она получила после того, как разместила в Сети объявление о поиске работы. Поняв, чем предстоит заниматься, хотела покинуть группу, но осталась из-за угроз.

В деле участвовали также двое подростков, 14 и 15 лет. Как пояснили в областном суде, в их отношении дела были прекращены в связи с недостижением возраста привлечения к уголовной ответственности.

Семеро подсудимых признали вину, но не полностью: с обвинением в участии в преступном сообществе они не согласились. Один из руководителей отрицал все полностью.

В итоге лидеру организации назначили 15 лет и 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на 1 год, другим участникам - от 6 до 13 лет в колонии строгого режима. Девушка, которая на момент совершения преступления была несовершеннолетней, отправится в колонию общего режима на 4 года.

Осужденные и их адвокаты сочли наказание слишком строгим и подали апелляционную жалобу. Ее оставили без удовлетворения.