Три уголовных дела Олега Фомина: ущерб оценен в 146 млн рублей

В отношении известного предпринимателя, бывшего депутата Пензенской городской думы (IV и V созывов), собственника компании «Дилижанс» Олега Фомина и его соучастников сейчас возбуждено 3 уголовных дела. Об этом стало известно на пресс-конференции в региональном управлении СКР в понедельник, 19 января.

В июне 2025 года бизнесмена заподозрили в мошенничестве в особо крупном размере - хищении муниципального имущества (предположительно, дело связано со СМУП «Пензалифт»). Ущерб, нанесенный городу, составил около 16 млн рублей.

По версии следствия, к совершению преступления обвиняемый привлек конкурсного управляющего муниципального предприятия - собственника имущества. Последнего также задержали вместе с 2 юристами, которые подготовили и направили в суд документы об инициировании процедуры банкротства МУП.

В июле возбудили еще одно уголовное дело - по факту хищения денежных средств общества с ограниченной ответственностью на сумму более 65 млн рублей.

В ноябре появились материалы о хищении Фоминым и соучастниками НДС за третий квартал 2024 года в размере не менее 65 млн рублей.

Дела объединены в одно производство. Фомину и еще троим фигурантам предъявлено обвинение. В отношении каждого из них избраны меры пресечения, не связанные с лишением свободы.

Общий ущерб составил не менее 146 млн рублей. На имущество обвиняемых (недвижимость, транспортные средства) наложен арест на сумму свыше 146 млн.

Расследование продолжается, уточнили в управлении.