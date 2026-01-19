Серийный вор оставил отпечатки на месте преступления в Вазерках

В Бессоновском районе задержали серийного вора, который оставил следы на месте преступления.

65-летний мужчина выпил по дороге с работы и решил забраться в чужой дом в Вазерках, чтобы погреться. Он вскрыл дверной замок пилой, зашел внутрь, допил купленную водку, поел. Уходя, сельчанин прихватил с собой старинную икону и электрическую плиту.

Вскоре сообщение о краже поступило в отдел полиции.

«Стражи правопорядка опросили возможных свидетелей и изъяли возможные следы преступления. Личность злоумышленника была установлена по отпечаткам пальцев, оставленным в помещении», - уточнили в областном УМВД РФ.

Мужчину задержали по месту жительства. Он не стал отпираться и признался в содеянном.

«Мимо шел - ни следов нет к дому, ничего. Залез погреться. Чайник поставил на плитку, согрел, суп заварил себе, поел, пошел домой. Вот и все», - описал свои действия сельчанин.

В отношении него возбудили уголовное дело, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

«Кроме того, полицейские установили причастность подозреваемого к совершению других преступлений (хищению аккумуляторной пилы из организации и велосипеда из жилого дома), совершенных на территории Бессоновского района», - добавили в управлении.