«Хотел покушать»: пензенца обвинили в серии краж продуктов

Криминал

«Хотел покушать»: пензенца обвинили в серии краж продуктов
В Пензенском районе задержали 41-летнего жителя областного центра. Мужчину подозревают в кражах продуктов.

Всего полицейские выявили три эпизода преступления. Во всех случаях пензенец действовал одинаково: заходил в торговый зал, старался не привлекать внимание персонала, прятал дорогостоящий товар в сумку, миновал кассы и скрывался, не заплатив, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

«Хотел покушать. Денег не было, решил спонтанно взять продукты питания», - признался подозреваемый.

Также выяснилось, что он похитил телевизор из арендованной квартиры. По словам мужчины, причиной кражи стала необходимость раздобыть деньги для погашения микрозайма.

В отношении пензенца возбудили уголовное дело. Его заключили под стражу. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

