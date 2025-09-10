Криминал

Никольчанину, виновному в гибели матери и дочери, вынесли приговор

36-летнего жителя Никольска признали виновным в ДТП в Городищенском районе, которое унесло жизни двух человек.

29 марта этого года, около 19:45, мужчина был за рулем Kia Optima и двигался по дороге Городище - Никольск - Ночка. Никольчанин не учел дорожную обстановку, выбрал неправильную скорость и не справился с управлением. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево.

В ДТП погибли пассажирки Kia: 37-летняя женщина и ее 11-летняя дочь, родственницы водителя. Травмы получили сам автомобилист, а также находившиеся в салоне 7-летние мальчик и девочка.

Свою вину мужчина полностью признал.

«Принимая решение, суд учел мнение потерпевшего, который просил не лишать подсудимого свободы, а также факт полного возмещения вреда, причиненного преступлением, и совокупность смягчающих обстоятельств», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Никольчанина приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы. Наказание заменили на принудительные работы на тот же срок. Из заработной платы подсудимого будут удерживать 5%. Также мужчину лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.

Пока приговор в силу не вступил.

Источник — фото ГАИ
