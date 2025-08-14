Крышу снесло: пензячка украла сотни тысяч рублей из найденной сумки

14.08.2025 | 10:09

В Пензе 31-летняя женщина потеряла сумку с крупной суммой денег, подаренных ей с мужем на свадьбу. Вещь нашла 56-летняя горожанка и не смогла устоять.

Владелица обратилась в полицию, сотрудники установили подозреваемую, и та созналась в содеянном.

«Понесла мусор из дома, на улице нашла женскую сумочку. Ну, как говорится, крышу снесло, денежки взяла, а от сумки избавилась. Я даже не смотрела, что там дальше в этой сумочке», - пояснила пензячка.

Потратить деньги горожанка не успела, их вернули владелице, а на подозреваемую завели уголовное дело.

«Жалею, стыдно. Или лучше вообще не брать, пусть другие берут, или же просто куда-то отнести в полицию. В данный момент я вообще бы даже не связалась с этой сумочкой, научена», - отметила она.

Теперь жительница областного центра находится под подпиской о невыезде. Ей грозит до 5 лет лишения свободы, сообщили в областном УМВД РФ.