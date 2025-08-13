В Кузнецке 19-летнего иностранца осудили за сбыт наркотиков

13.08.2025 | 11:43

В Кузнецке перед судом предстал 19-летний иностранный гражданин. Юношу обвинили в покушении на сбыт наркотиков в значительном и крупном размере.

Он пояснил, что прибыл в Россию в октябре 2024 года, чтобы трудоустроиться. Желая получить дополнительный заработок, иностранец связался с неизвестным (уголовное дело в отношении него вынесли в отдельное производство) и договорился о совместной продаже запрещенных веществ.

Юноша отправился в Пензу и забрал из тайника наркотик весом 10 грамм, расфасованный в 50 гриппер-пакетов. Все это он привез в Кузнецк и попытался сделать закладки на улицах города.

Завершить задуманное иностранец не смог, так как его задержала полиция. Наркотики были изъяты.

Злоумышленник признал свою вину. Ему назначили 8 лет и 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.