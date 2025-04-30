Мошенница уговорила кузнечанина сыграть на бирже и лишила 730 тысяч

30.04.2025 | 09:38

71-летний житель Кузнецка стал жертвой аферистов, поверив в возможность быстрого обогащения.

Мужчине позвонила незнакомка и представилась сотрудницей организации, занимающейся финансовыми вложениями. Она предложила инвестировать деньги на бирже и иметь пассивный доход, пообещав свою помощь советами.

Кузнечанин согласился и некоторое время получал от «куратора» по телефону консультации и инструкции. В общей сложности он перевел на различные счета около 730 000 рублей.

После этого связь прекратилась. «Инвестор» понял, что его обманули, и обратился в полицию.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до 6 лет лишения свободы.

В УМВД России по Пензенской области напомнили о том, что ни в коем случае не следует перечислять деньги незнакомцам.

«Если вам гарантируют доход значительно выше, чем в банках с надежной репутацией, предлагают заработать большие деньги на участии в биржевых торгах или спортивных событиях, помните - так действуют мошенники. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, почитайте в интернете отзывы на подобные финансовые схемы. Посоветуйтесь с родными, друзьями, знакомыми - всеми, к кому вы можете обратиться за помощью и советом», - рекомендовали в пресс-службе.