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Криминал

Вынесен приговор виновнику ДТП с 2 погибшими в Мокшанском районе

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64-летнего пензенца приговорили к 3 годам колонии за гибель 2 человек в ДТП на трассе М-5 в Мокшанском районе.

Утром 17 января он с братом за рулем его машины Hyundai Grand Starex направлялся на похороны родственницы из Мокшана в Широкоис. На автомобиле были летние шины, а на дороге лежал мокрый снег.

Проехав село Подгорное, на скорости 90 км/ч мужчина потерял управление, вылетел на встречку и столкнулся с ВАЗ-2110. В результате аварии 68-летний водитель и 69-летняя пассажирка отечественного автомобиля погибли на месте.

Обстоятельства произошедшего были установлены по записям видеорегистратора в машине обвиняемого. Сам он не помнил, как все случилось.

Суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых признание вины и раскаяние, наличие инвалидности II группы и уход за братом-инвалидом I группы, вызов скорой помощи на место ДТП и частичное возмещение затрат на похороны погибших.

«Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с лишением права заниматься определенной деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком 2 года, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в колонии-поселении», - сообщили в Мокшанском районном суде.

Кроме того, он должен будет выплатить 2 млн рублей в качестве компенсации морального вреда.

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Источник — фото областной ГАИ
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