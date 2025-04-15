Никольчанин устроил гонку с полицейскими после ссоры с женой

15.04.2025 | 09:36

38-летний никольчанин попал в ДТП, уходя от погони. Он не хотел выполнять требования сотрудников ГАИ.

Полицейские пытались остановить «Ладу-Калину» на трассе М-5, рядом с Восточным кладбищем, но мужчина за рулем не тормозил, а ехал дальше.

Тогда сотрудники начали преследовать автомобиль, повторяя требования по громкоговорителю. Водитель не обращал на них внимания и продолжал свой путь, резко маневрируя на дороге и грубо нарушая ПДД.

Спустя 20 километров, под селом Русским Ишим, никольчанина удалось задержать - он съехал на машине в кювет и опрокинулся. Серьезных травм мужчина не получил.

«Свое поведение злоумышленник пояснил ссорой с супругой. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался», - сообщили в областном УМВД РФ.

На жителя Никольска составили 7 протоколов.