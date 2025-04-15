Сетевое издание|18+|Вторник|15 апр 2025|15:05
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

Никольчанин устроил гонку с полицейскими после ссоры с женой

Печать
Telegram

38-летний никольчанин попал в ДТП, уходя от погони. Он не хотел выполнять требования сотрудников ГАИ.

Полицейские пытались остановить «Ладу-Калину» на трассе М-5, рядом с Восточным кладбищем, но мужчина за рулем не тормозил, а ехал дальше.

Тогда сотрудники начали преследовать автомобиль, повторяя требования по громкоговорителю. Водитель не обращал на них внимания и продолжал свой путь, резко маневрируя на дороге и грубо нарушая ПДД.

Спустя 20 километров, под селом Русским Ишим, никольчанина удалось задержать - он съехал на машине в кювет и опрокинулся. Серьезных травм мужчина не получил.

«Свое поведение злоумышленник пояснил ссорой с супругой. От прохождения процедуры медицинского освидетельствования он отказался», - сообщили в областном УМВД РФ.

На жителя Никольска составили 7 протоколов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте