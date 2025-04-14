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Криминал

В Пензе нашли нелегальный цех по производству жидкостей для вейпов

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В Пензе 3 местных жителей подозревают в нелегальном производстве жидкостей для вейпов. Их продукция разошлась по магазинам в нескольких регионах России.

В Пензе нашли нелегальный цех по производству жидкостей для вейпов

Предварительно установлено, что злоумышленники действовали с 2023 года. Они арендовали помещения на первом этаже многоквартирного дома, оборудовали цех и, не имея лицензии, изготавливали никотиносодержащие жидкости. Затем вещества фасовали и отправляли на продажу.

В Пензе нашли нелегальный цех по производству жидкостей для вейпов

Подозреваемых задержали.

В Пензе нашли нелегальный цех по производству жидкостей для вейпов

«Обнаружены и изъяты производственные линии, сырье, упаковочные материалы и более 120 000 флаконов с никотиносодержащей жидкостью», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Пензе нашли нелегальный цех по производству жидкостей для вейпов

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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Источник — видео и фото областного УМВД России
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