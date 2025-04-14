В Пензе кладовщик обокрал организацию на 750 000 рублей

14.04.2025 | 09:29

В Пензе задержали кладовщика, обокравшего своего работодателя. Он похитил товары на сотни тысяч рублей.

В полицию обратился руководитель логистической компании и рассказал, что с ноября 2024 года по февраль 2025-го со склада исчезли 12 сотовых телефонов и косметика на сумму более 750 000 рублей.

Подозреваемого нашли среди сотрудников. Мужчина признался, что пошел на преступление ради своей семьи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации. Телефоны он успел продать неизвестным, разместив объявления в интернете.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет», - сообщили в областном УМВД РФ.

Мужчина возместил ущерб и уволился из организации. Теперь он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.