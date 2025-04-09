В Пензе доставщики украли товары, заказанные на маркетплейсе

В Пензе двое доставщиков обманули маркетплейс. Они украли вещи, которые сами же и заказали.
В полицию обратился сотрудник службы безопасности компании и сообщил, что во время проверки в сортировочном центре обнаружилась недостача товаров на сумму около 25 000 рублей.
Полицейские установили подозреваемых - 25-летнего и 26-летнего жителей Мокшанского района. Мужчины рассказали, как провернули аферу.
«С товарищем работали в службе доставки, нужны были деньги. Тут пришла мысль по-легкому заработать. Идея была простая: я заказал автомобильные запчасти и акустическую систему, когда товар пришел, уведомление было, я отказался от товара. Потом товарищ мой поехал, чтобы с пункта выдачи доставить товар на склад, он его забрал оттуда, а по пути мы вскрыли коробки и вытащили детали и акустику», - пояснил подозреваемый.
Похищенное напарники хотели продать, но не успели.
«По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет», - сообщила следователь ОП № 3 СУ УМВД России по г. Пензе Анастасия Саушина.
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