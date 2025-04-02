Занесло на трассе: виновнику ДТП под Мокшаном вынесли приговор

02.04.2025 | 19:47

В Мокшанском районе осудили 32-летнего водителя, который стал виновником смертельного ДТП.

Авария случилась около 5:00 22 декабря 2024 года на 605-м километре трассы М-5 между поселками Мирный и Мокшан. Мужчина управлял Fiat Ducato и ехал со стороны Самары в направлении Москвы.

Он решил обогнать впереди идущий транспорт, но нарушил правила и не учел погодные условия (шел снегопад, трасса была скользкой и заснеженной). Разогнавшись до 80 км/ч, водитель не справился с управлением. Автомобиль занесло, он пересек сплошную линию и оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с Audi 100 с 44-летним мужчиной за рулем.

От удара Audi вылетела в кювет. Ее водитель получил травмы, не совместимые с жизнью, и скончался на месте ДТП.

Свою вину автомобилист полностью признал. При вынесении решения суд учел, что мужчина положительно характеризуется по месту жительства и бывшей учебы, не состоит на учете у врача-нарколога и психиатра. Кроме того, у него на иждивении находятся маленькие дети, а гражданская жена беременна.

Также подсудимый частично возместил потерпевшей моральный вред и сделал взнос в благотворительный фонд помощи пострадавшим в ДТП.

Мужчине назначили 1 год и 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении. За руль он не сможет сесть в течение 2 лет.

«По делу были заявлены гражданские иски о взыскании денежной компенсации морального вреда в размере 8 млн рублей, данные иски удовлетворены частично, с осужденного взыскано 4 млн рублей», - сообщили в пресс-службе Мокшанского районного суда.

Приговор в законную силу пока не вступил.