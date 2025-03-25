В Кузнецке электрик выманил у мебельных компаний более 3 млн руб.

25.03.2025 | 10:22

В Кузнецке по обвинению в мошенничестве перед судом предстанет 49-летний мастер энергосбытовой компании. Много лет мужчина вводил в заблуждение руководителей двух местных мебельных фирм и выманил у них свыше 3 млн рублей.

По версии следствия, мастер воспользовался своим опытом и связями и разработал схему хищения денег. Он пообещал предпринимателям за ежемесячное вознаграждение нелегальную услугу: занижать данные приборов учета электричества. Тем самым организации могли бы экономить на потреблении.

Каждый месяц мастер приезжал на предприятия и делал вид, что производит какие-то манипуляции со счетчиками, но на самом деле никак не влиял на показания и работу приборов.

Руководители мебельных компаний переводили на банковский счет мужчины половину от якобы сэкономленных на электричестве денег. Одну организацию кузнечанин обманывал с 2018 по 2023 год, другую - с октября 2021-го по июль 2023-го.

Чтобы получить покровительство своего начальника и не допустить проверок собственной деятельности, мастер передал ему 160 000 рублей, рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Также следствие установило, что электрик получил взятку от хозяина дачного участка, где была установлена майнинговая ферма.

«Летом 2019 года житель Кузнецка, заключив с ресурсоснабжающей организацией договор о технологическом присоединении к электрическим сетям объекта садоводства в Кузнецком районе, не заключил договор энергоснабжения с поставщиком электроэнергии и стал пользоваться электричеством незаконно, а впоследствии установил на своем дачном участке майнинговую ферму, что повлекло повышенное потребление электроэнергии», - сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по области Татьяна Махницкая.

В мае 2023-го владелец участка заплатил мастеру 40 000 рублей за то, чтобы тот не проводил проверку потребленного электричества.

Сейчас расследование уголовного дела завершили. Материалы переданы в суд.