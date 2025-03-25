На жительницу Лунинского района оформили займы по старому номеру

25.03.2025 | 11:04

В Лунинском районе на 59-летнюю женщину оформили 7 микрозаймов, используя старый номер ее телефона. С его помощью преступники зашли в личный кабинет на «Госуслугах».

После обращения потерпевшей в полицию сотрудникам удалось задержать одного из участников схемы, им оказался 19-летний житель Самарской области. В интернете он откликнулся на объявление и начал выполнять указания куратора: приобрел сим-карту и диктовал информацию из СМС.

«Сначала приходили сообщения с «Госуслуг», а далее от микрофинансовых организаций, что на данного человека брали займы», - рассказал подозреваемый.

Сумма ущерба, причиненного жительнице Лунинского района, составила около 80 000 рублей.

Куратор исчез, так и не заплатив молодому человеку, а на последнего завели уголовное дело - теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление остальных участников преступления», - сообщила следователь СО МО МВД России «Лунинский» Мария Богданова.