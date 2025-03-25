Сетевое издание|18+|Вторник|25 мар 2025|11:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+5oC
+6oC
Завтра | Дождь |
 

Криминал

На жительницу Лунинского района оформили займы по старому номеру

Печать
Telegram

В Лунинском районе на 59-летнюю женщину оформили 7 микрозаймов, используя старый номер ее телефона. С его помощью преступники зашли в личный кабинет на «Госуслугах».

На жительницу Лунинского района оформили займы по старому номеру

После обращения потерпевшей в полицию сотрудникам удалось задержать одного из участников схемы, им оказался 19-летний житель Самарской области. В интернете он откликнулся на объявление и начал выполнять указания куратора: приобрел сим-карту и диктовал информацию из СМС.

На жительницу Лунинского района оформили займы по старому номеру

«Сначала приходили сообщения с «Госуслуг», а далее от микрофинансовых организаций, что на данного человека брали займы», - рассказал подозреваемый.

Сумма ущерба, причиненного жительнице Лунинского района, составила около 80 000 рублей.

Куратор исчез, так и не заплатив молодому человеку, а на последнего завели уголовное дело - теперь ему грозит до 6 лет лишения свободы.

На жительницу Лунинского района оформили займы по старому номеру

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление остальных участников преступления», - сообщила следователь СО МО МВД России «Лунинский» Мария Богданова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — видео и фото областного УМВД РФ
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте