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Криминал

В Пензе сын выполнил просьбу больного отца и попал под статью

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В Пензе 31-летний сын помог больному отцу и стал фигурантом уголовного дела. Все из-за просьбы родственника принести в медучреждение наркотик.

В Пензе сын выполнил просьбу больного отца и попал под статью

В полицию обратились работники организации и рассказали, что обнаружили в посылке, переданной 48-летнему пациенту, шприц с веществом внутри.

В Пензе сын выполнил просьбу больного отца и попал под статью

Оказалось, это метадон. Мужчину, принесшего наркотик, задержали. Он признался, что купил препарат в интернете по просьбе отца, затем забрал из тайника и приготовил к употреблению.

Чтобы никто ни о чем не догадался, сын спрятал шприц в упаковку с влажными салфетками.

В Пензе сын выполнил просьбу больного отца и попал под статью

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства преступления, продолжается», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Андрей Кравченков.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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