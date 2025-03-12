В Пензе сын выполнил просьбу больного отца и попал под статью

12.03.2025 | 11:24

В Пензе 31-летний сын помог больному отцу и стал фигурантом уголовного дела. Все из-за просьбы родственника принести в медучреждение наркотик.

В полицию обратились работники организации и рассказали, что обнаружили в посылке, переданной 48-летнему пациенту, шприц с веществом внутри.

Оказалось, это метадон. Мужчину, принесшего наркотик, задержали. Он признался, что купил препарат в интернете по просьбе отца, затем забрал из тайника и приготовил к употреблению.

Чтобы никто ни о чем не догадался, сын спрятал шприц в упаковку с влажными салфетками.

«По данному факту возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до 12 лет лишения свободы. Расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства преступления, продолжается», - сообщил следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Андрей Кравченков.