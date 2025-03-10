Житель Каменки взламывал кабинеты на «Госуслугах» и оформлял кредиты

10.03.2025 | 18:52

21-летнего жителя Каменки будут судить за 26 преступлений: 8 из них касаются неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, 18 связаны с мошенничеством.

Молодой человек взламывал личные кабинеты на портале госуслуг, копировал персональные данные и оформлял микрокредиты на ничего не подозревавших людей.

«Для реализации задуманного он попросил знакомого, не осведомленного о его преступных намерениях, оформить на себя сим-карту. Затем через сайт оператора сотовой связи злоумышленник изменял абонентские номера и проверял, привязаны ли они к какому-либо аккаунту на портале «Госуслуги».

Восстанавливая таким образом доступ к личному кабинету пользователя и его данным, он получал необходимые сведения и переходил на сайты микрофинансовых организаций, где оформлял займы от имени потерпевших», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

С февраля по сентябрь 2023 года житель Каменки взломал 8 аккаунтов и оформил 18 микрозаймов на общую сумму более 250 000 рублей.

Молодой человек признал вину, возместил ущерб микрофинансовым организациям и выплатил компенсацию морального вреда потерпевшим. Уголовное дело направлено в суд.