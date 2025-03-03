Пензенец дернул женщину за волосы и получил серьезное ранение

44-летний пензенец получил нож в живот после того, как дернул сожительницу-ровесницу за волосы.
В полицию поступило сообщение о пациенте, доставленном в медучреждение с проникающей раной брюшной полости. Выяснилось, что его ударили в собственном доме.
Подозреваемую нашли и задержали в соседнем дворе. Она рассказала, что вместе с мужчиной похмелилась с утра, а затем стала резать грушу.
«Он был без майки, подошел ко мне сзади, дергал меня за волосы, а у меня нож в руке был. Я просто повернулась, не то чтобы пырнула, нечаянно получилось», - призналась горожанка.
После этого пензячка вызвала скорую, а сама покинула дом, испугавшись ответственности.
Ранение расценили как тяжкий вред здоровью.
«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.
Теперь женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.
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