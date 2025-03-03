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Криминал

Пензенец дернул женщину за волосы и получил серьезное ранение

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44-летний пензенец получил нож в живот после того, как дернул сожительницу-ровесницу за волосы.

В полицию поступило сообщение о пациенте, доставленном в медучреждение с проникающей раной брюшной полости. Выяснилось, что его ударили в собственном доме.

Пензенец дернул женщину за волосы и получил серьезное ранение

Подозреваемую нашли и задержали в соседнем дворе. Она рассказала, что вместе с мужчиной похмелилась с утра, а затем стала резать грушу.

Пензенец дернул женщину за волосы и получил серьезное ранение

«Он был без майки, подошел ко мне сзади, дергал меня за волосы, а у меня нож в руке был. Я просто повернулась, не то чтобы пырнула, нечаянно получилось», - призналась горожанка.

Пензенец дернул женщину за волосы и получил серьезное ранение

После этого пензячка вызвала скорую, а сама покинула дом, испугавшись ответственности.

Ранение расценили как тяжкий вред здоровью.

«Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет», - сообщила следователь отдела СУ УМВД России по г. Пензе Динара Назырова.

Пензенец дернул женщину за волосы и получил серьезное ранение

Теперь женщина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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