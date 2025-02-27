В Пензенской области драгдилеру не удалось забрать 1,5 кг препарата

27.02.2025 | 10:55

В Пензенской области задержан 39-летний житель Удмуртии по подозрению в намерении распространять запрещенное вещество в особо крупном размере.

Мужчина договорился с оптовым торговцем о том, что заберет из тайника-закладки 1,5 кг психотропного препарата, в состав которого входит амфетамин.

В дальнейшем приезжий предполагал распространять его по России. Однако осуществить эти планы помешали сотрудники регионального управления ФСБ.

На потенциального наркодилера возбуждено уголовное дело. Сейчас устанавливаются дополнительные эпизоды деятельности фигуранта, его сообщников и иные обстоятельства, имеющие значение для расследования, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Пензенской области.

Ранее полиция задержала 43-летнюю пензячку, решившую зарабатывать распространением метадона. В ее сумке нашли 31 сверток с запрещенным веществом.