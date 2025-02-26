Пензячку испугали результатами анализов и забрали 2 млн рублей

26.02.2025 | 21:31

65-летняя жительница Пензенского района лишилась крупной суммы после звонка «семейного доктора».

«Врач» позвонил ей и сказал, что получены результаты анализов и они плохие. Мужчина попросил пензячку записаться на повторный прием, а для этого нужно продиктовать код, пришедший на телефон. Встревоженная пенсионерка сделала это.

После этого женщине позвонил некто, представившийся сотрудником ФСБ. Он напугал собеседницу известием, что мошенники получили доступ к ее личным данным и теперь пытаются завладеть ее деньгами. Чтобы спасти средства, их нужно отправить на «безопасный счет». Пензячка послушалась и перевела более 2 млн рублей.

После этого «сотрудник ФСБ» перестал выходить на связь, а женщина догадалась, что стала жертвой аферистов.

По факту мошенничества возбудили уголовное дело. Преступникам грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас их личности устанавливают, сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.