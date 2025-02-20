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Криминал

Девушка из Индерки села за руль без прав и покалечила подругу

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В Сосновоборском районе будут судить 19-летнюю жительницу села Индерка, которая села за руль без прав и попала в ДТП.

По версии следствия, вечером 4 июля прошлого года девушка с подругами на «Ладе-Гранте», взятой у матери, возвращалась домой с пруда.

«Решив обогнать впереди идущий автомобиль, она выехала на полосу встречного движения, не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства», - рассказала старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

Машина вылетела в кювет, опрокинулась и врезалась в опору линии электропередачи. Одна из подруг получила серьезные травмы, расцененные как тяжкий вред здоровью.

В отношении сельчанки возбудили уголовное дело, вину она признала. Материалы направлены в суд. Девушке грозит до 7 лет лишения свободы.

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