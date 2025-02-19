Пензенский учитель совратил девочку и вступил с ней в половую связь

19.02.2025 | 17:40

В Мокшанском районе перед судом предстал 45-летний учитель информатики в школе Пензы. Его обвинили в развратных действиях по отношению к ученицам, не достигшим 16 лет.

Согласно материалам дела, мужчина не применял насилие. С одной из учениц он имел половую связь. Кроме того, он изготовил порнографические материалы и распространил их среди подопечных девушек, используя интернет.

Преступления были совершены в 2019 и 2023 годах.

Свою вину педагог признал. При вынесении приговора суд учел, что мужчина по месту жительства и работы характеризуется положительно, не состоит на учете у нарколога и психиатра, ранее не привлекался к уголовной ответственности.

Учителя приговорили к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Он также не сможет заниматься педагогической деятельностью в течение 15 лет.

Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.