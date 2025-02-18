В Пензе липецкий мошенник не смог добиться смягчения приговора

18.02.2025 | 12:55

Вступил в силу приговор, вынесенный в Пензе двум жителям Липецка 29 и 33 лет. Они признаны виновными в мошенничестве с причинением значительного ущерба и в крупном размере.

В феврале 2022 года липчане в интернете связались с аферистами, действовавшими по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Жертвами мошенников стали три пожилых человека из Тамбова, Саранска и Пензы, стремившиеся спасти близких людей от уголовной ответственности и готовые ради этого расстаться со сбережениями.

Липчане приезжали к пенсионерам домой и забирали деньги. Основную часть они переводили «работодателю», а определенную долю оставляли себе. В общей сложности потерпевшие отдали 690 тыс. рублей.

Мужчины полностью признали вину. По их словам, на криминал их толкнуло трудное финансовое положение.

Первомайский районный суд приговорил младшего подельника к 5 годам колонии особого режима, старшего - к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Сотовые телефоны, которыми они пользовались для совершения преступлений, конфискованы. Также полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Один из осужденных посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, назначенное осужденному наказание - справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.