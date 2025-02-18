Сетевое издание|18+|Вторник|18 фев 2025|17:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-11oC
-10oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-9oC
-8oC
Завтра | Облачно |
 

Криминал

В Пензе липецкий мошенник не смог добиться смягчения приговора

Печать
Telegram

Вступил в силу приговор, вынесенный в Пензе двум жителям Липецка 29 и 33 лет. Они признаны виновными в мошенничестве с причинением значительного ущерба и в крупном размере.

В феврале 2022 года липчане в интернете связались с аферистами, действовавшими по схеме «Ваш родственник стал виновником ДТП». Жертвами мошенников стали три пожилых человека из Тамбова, Саранска и Пензы, стремившиеся спасти близких людей от уголовной ответственности и готовые ради этого расстаться со сбережениями.

Липчане приезжали к пенсионерам домой и забирали деньги. Основную часть они переводили «работодателю», а определенную долю оставляли себе. В общей сложности потерпевшие отдали 690 тыс. рублей.

Мужчины полностью признали вину. По их словам, на криминал их толкнуло трудное финансовое положение.

Первомайский районный суд приговорил младшего подельника к 5 годам колонии особого режима, старшего - к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима. Сотовые телефоны, которыми они пользовались для совершения преступлений, конфискованы. Также полностью удовлетворены гражданские иски потерпевших.

Один из осужденных посчитал наказание слишком суровым и подал апелляцию.

«Судебная коллегия по уголовным делам Пензенского областного суда сочла приговор суда законным, назначенное осужденному наказание - справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото pixabay.com
0
0
0
 


 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте