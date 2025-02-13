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Криминал

Водитель, задавивший двух женщин у храма на ул. Кирова, не заметил их

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20-летний житель Пензы предстанет перед судом. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, ставшем причиной гибели людей.

Трагедия произошла утром 20 октября 2024 года. В 6:20 две женщины, 1933 и 1934 года рождения, пересекали улицу Кирова по нерегулируемому переходу, расположенному у остановки «Детская библиотека», направляясь на службу в Свято-Троицкий монастырь.

Водитель, задавивший двух женщин у храма на ул. Кирова, не заметил их

В этот момент престарелых горожанок сбил водитель ВАЗ-2107. Обе жертвы ДТП скончались в больнице от травм. Как оказалось, одна из них, Анна Маслова, - почетный гражданин Пензы.

Трагедия вызвала широкий резонанс. И депутаты, и рядовые пензенцы подняли вопрос об установке светофора на опасном переходе. Замглавы администрации города Ильдар Усманов объяснил, что в 2024 году это невозможно, однако пообещал, что в случае финансирования автоматический регулировщик могут установить в 2025-м.

На водителя было возбуждено уголовное дело. Во время предварительного следствия он признал вину и пояснил, что не заметил пешеходов.

«Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

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Источник — фото из материалов уголовного дела предоставлено прокуратурой
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