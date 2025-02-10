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Криминал

Двум пензенцам грозит пожизненное за работу на наркошоп

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Двум пензенцам 2001 и 2000 года рождения грозит пожизненное лишение свободы за работу на наркошоп. Их поймали с закладками на автозаправке на окраине города.

Двум пензенцам грозит пожизненное за работу на наркошоп

Во время досмотра полицейские нашли под куртками у молодых людей 129 свертков с порошком. Экспертиза показала, что это мефедрон массой около одного килограмма.

Двум пензенцам грозит пожизненное за работу на наркошоп

«Задержанные признались, что работали на теневой интернет-магазин. По указанию куратора они забрали оптовую партию запрещенного вещества в столичном регионе, а по прибытии домой расфасовали его», - сообщил заместитель начальника УНК УМВД России по Пензенской области Михаил Тюрин.

Сбыть наркотик парни планировали через тайники-закладки на территории региона.

Двум пензенцам грозит пожизненное за работу на наркошоп

На пензенцев завели уголовное дело. На время расследования их заключили под стражу.

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Источник — видео и фото областного УМВД РФ
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